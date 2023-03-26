Приложение для ЛГБТК знакомств Grindr предупреждает пользователей в Египте

Популярное приложение для социальных сетей для геев сообщило в пятницу, что оно выпускает предупреждение для своих пользователей в Египте, поскольку полиция выдает себя за членов сообщества для преследования ЛГБТК+ лиц.

При открытии приложения пользователи в Египте увидят следующее предупреждение на арабском и английском языках:



"Мы были предупреждены о том, что египетская полиция активно проводит аресты геев, би- и транссексуалов на цифровых платформах. Они используют поддельные аккаунты, а также завладели аккаунтами реальных членов сообщества, которые уже были арестованы и у которых отобрали телефоны. Пожалуйста, будьте особенно осторожны в сети и за ее пределами, в том числе с аккаунтами, которые в прошлом могли казаться законными".



Египет, хотя технически и не объявляет гомосексуализм вне закона, часто преследует членов ЛГБТК+ сообщества на основании "разврата" или "нарушения общественного приличия". В 2017 году в стране было арестовано семь человек за поднятие радужного флага на рок-концерте. Аресты гомосексуалистов и лиц, не соответствующих гендерной принадлежности, остаются обычным явлением.



Представитель СМИ египетского правительства не сразу ответил на просьбу прокомментировать новую меру Grindr.



Предупреждение для пользователей появилось после того, как правозащитные группы и СМИ сообщили о том, что власти в регионе все чаще используют цифровые платформы для преследования ЛГБТК+ сообщества.