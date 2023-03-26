Усилия по защите избирательных прав направлены на тех, кто содержится в тюрьмах по всей территории США

Этот избирательный участок мог быть любым из сотен по всему Чикаго, за исключением того, что все эти избиратели в первом туре выборов мэра были одеты в одинаковые бежевые халаты.

И охрана на этом избирательном участке была направлена не на то, чтобы не пускать нарушителей и агитаторов, а на то, чтобы не пускать избирателей.



Когда впервые голосующий Тайкарри Скиллон закончил изучать список из девяти кандидатов, ища тех, кто разделяет его приоритеты в отношении рабочих мест и доступного жилья, он поставил отметку в бюллетене, а затем вместе с другими избирателями был сопровожден обратно в свои камеры в тюрьме округа Кук.



25-летний парень, ожидающий суда по обвинению в хранении оружия, входит в группу, которая не всегда упоминается в дискуссиях о лишении избирательных прав. Люди, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений, теряют право голоса. Заключенные, ожидающие суда или отбывающие наказание за мелкие правонарушения, сохраняют это право, но во многих регионах США сталкиваются с препятствиями при его реализации.



Тюрьма округа Кук, в которой содержится более 5 500 заключенных и задержанных, является одним из крупнейших подобных учреждений в стране.

Это одна из нескольких тюрем, где защитники избирательных прав сотрудничают с местными избирательными органами и тюремными чиновниками, чтобы предложить возможность голосования для тех, кто там содержится. В этот список входят тюрьмы в Денвере, округе Харрис, штат Техас, округе Лос-Анджелес и округе Колумбия.