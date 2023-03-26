Туркменистан проводит выборы под пристальным вниманием влиятельной правящей семьи

В воскресенье в Туркменистане проходят первые выборы в законодательные органы власти после январской конституционной реформы, которая укрепила контроль семьи Бердымухаммедовых над изолированной и авторитарной страной Центральной Азии.

Избирательные участки в прикаспийской стране открылись в 07:00 (02:00 GMT) и закроются в 19:00.



Экономика Туркменистана основана почти исключительно на коммерциализации его огромных запасов газа, которые становятся все более желанными после вторжения России в Украину.



Бывшей советской республикой уже 16 лет правит семья лидера Гурбангулы Бердымухаммедова, и ни одни выборы не были признаны западными наблюдателями свободными и справедливыми.



Его сын Сердар, 41 год, принял власть в марте 2022 года от своего 65-летнего отца, известного своими излишествами и разгулом культа личности во время своего режима, который начался в 2006 году.



Но Гурбангулы Бердымухамамедов не собирается уходить в отставку, в январе он предложил упразднить верхнюю палату парламента, созданную по его просьбе в 2021 году, и вернуться к однопалатной системе.



После того как за это предложение проголосовали единогласно, как это принято в Туркменистане, Гурбангулы Бердымухамедов был назначен председателем нового высшего органа власти.