Туркменистан проводит выборы под пристальным вниманием влиятельной правящей семьи
В воскресенье в Туркменистане проходят первые выборы в законодательные органы власти после январской конституционной реформы, которая укрепила контроль семьи Бердымухаммедовых над изолированной и авторитарной страной Центральной Азии.
Избирательные участки в прикаспийской стране открылись в 07:00 (02:00 GMT) и закроются в 19:00.
Экономика Туркменистана основана почти исключительно на коммерциализации его огромных запасов газа, которые становятся все более желанными после вторжения России в Украину.
Бывшей советской республикой уже 16 лет правит семья лидера Гурбангулы Бердымухаммедова, и ни одни выборы не были признаны западными наблюдателями свободными и справедливыми.
Его сын Сердар, 41 год, принял власть в марте 2022 года от своего 65-летнего отца, известного своими излишествами и разгулом культа личности во время своего режима, который начался в 2006 году.
Но Гурбангулы Бердымухамамедов не собирается уходить в отставку, в январе он предложил упразднить верхнюю палату парламента, созданную по его просьбе в 2021 году, и вернуться к однопалатной системе.
После того как за это предложение проголосовали единогласно, как это принято в Туркменистане, Гурбангулы Бердымухамедов был назначен председателем нового высшего органа власти.
Опубликовано: Иван Ободов
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