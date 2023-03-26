Индийская ракета запускает последние 36 спутников для широкополосной группировки OneWeb

В субботу вечером (25 марта) самая мощная ракета Индии запустила последние 36 спутников для группировки первого поколения интернета OneWeb.

Ракета Launch Vehicle Mark-3 (LVM3) стартовала с индийского космического центра имени Сатиша Дхавана в субботу в 23:30 EDT (03:30 GMT и 9 утра по индийскому стандартному времени 26 марта), доставив 36 широкополосных спутников OneWeb на низкую околоземную орбиту (НОО).



Примерно через 90 минут Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила, что все 36 космических аппаратов были успешно выведены на намеченную орбиту - круговую траекторию на высоте около 280 миль (450 километров) над Землей.

Спутники будут поднимать свои собственные орбиты в течение ближайших дней и недель, в конце концов, они установятся на высоте около 745 миль (1 200 км).