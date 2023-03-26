Мичиган меняет стратегию утилизации мусора, поскольку некоторые полигоны близки к заполнению

Барт Чапин, 70 лет, уже 13 лет живет напротив свалки Гранджер Гранд Ривер, расположенной к западу от Лансинга в поселке Уотертаун.

В последние годы его больше беспокоит движение грузовиков, чем свалка. Он сказал, что его не очень беспокоят планы по расширению свалки.



По словам Чапина, кажется, что никто больше не заботится о вещах, а такие приборы, как пылесосы, предназначены для того, чтобы их выбрасывали, а не ремонтировали, поэтому вполне логично, что компании стремятся расширить свалки.



"Что нам делать? Мы должны куда-то девать эти вещи", - сказал он. "Я не против свалки, я не за нее, но и не против. Я бы предпочел иметь ее там, а не в городе". Вид из его двора - это окно в то, как Мичиган будет решать проблему утилизации мусора.



Мичиган не строил новых свалок уже более двух десятилетий. Это вряд ли изменится, поскольку новые законы, поддерживаемые администрацией губернатора Гретхен Уитмер, ужесточают строительство новых объектов.

Тем не менее, существующие свалки в таких населенных пунктах, как Лансинг и Детройт, близки к заполнению, штат продолжает захоранивать рекордное количество мусора, в то время как Мичиган перерабатывает лишь половину от среднего уровня по стране.