Бывший участник игрового шоу "Семейной вражды" обвиняется в убийстве жены

Бывший участник долгоиграющего телевизионного игрового шоу "Семейная вражда" был обвинен в убийстве первой степени и вторжении в дом в связи с убийством его разлученной жены в западном Иллинойсе.

Тимоти Блифник, 39 лет, не признал себя виновным в пятницу днем во время предъявления обвинения в окружном суде округа Адамс в Куинси, согласно судебным документам.



Обвинение Блифнику было предъявлено в четверг большим жюри округа, сообщает KHQA-TV.



Тело 41-летней Ребекки Блифник было обнаружено членом семьи в доме в Куинси после того, как она не забрала своих детей из школы. В нее было произведено несколько выстрелов.



Тимоти Блифник был арестован 13 марта. Его дом в Куинси был обыскан 1 марта.



Телеканал сообщил, что пара разошлась и проходит бракоразводный процесс, судя по судебным документам.



На Тимоти Блифника был подан запретительный судебный приказ, который также был подан на его разлученную жену.