Доходы от продаж программного обеспечения с искусственным интеллектом приближаются к $14 трлн

Генеративный ИИ, такой как ChatGPT, уже покорил инвесторов, но рынок все еще находится на ранней стадии принятия программного обеспечения с ИИ.

Уолл-стрит кипит от разговоров о генеративном искусственном интеллекте (ИИ) - технологии, лежащей в основе вирусного чат-бота ChatGPT.

Генеративный ИИ превращает подсказки в новые тексты, изображения и видео и обещает произвести революцию во многих отраслях. На самом деле, генеративный ИИ уже используется медицинскими работниками, создателями СМИ и маркетологами.



Но создание контента - это лишь один из вариантов использования.

Программное обеспечение ИИ может также использоваться для идентификации объектов, прогнозирования результатов и принятия решений, что значительно повышает производительность труда человека.

В связи с этим управляющая компания Ark Invest считает, что доходы от программного обеспечения с искусственным интеллектом будут расти на 42% в год и достигнут 14 трлн долларов к 2030 году.