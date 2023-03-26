Доходы от продаж программного обеспечения с искусственным интеллектом приближаются к $14 трлн
Генеративный ИИ, такой как ChatGPT, уже покорил инвесторов, но рынок все еще находится на ранней стадии принятия программного обеспечения с ИИ.
Уолл-стрит кипит от разговоров о генеративном искусственном интеллекте (ИИ) - технологии, лежащей в основе вирусного чат-бота ChatGPT.
Генеративный ИИ превращает подсказки в новые тексты, изображения и видео и обещает произвести революцию во многих отраслях. На самом деле, генеративный ИИ уже используется медицинскими работниками, создателями СМИ и маркетологами.
Но создание контента - это лишь один из вариантов использования.
Программное обеспечение ИИ может также использоваться для идентификации объектов, прогнозирования результатов и принятия решений, что значительно повышает производительность труда человека.
В связи с этим управляющая компания Ark Invest считает, что доходы от программного обеспечения с искусственным интеллектом будут расти на 42% в год и достигнут 14 трлн долларов к 2030 году.
Опубликовано: Иван Ободов
-
17:19
Диана Мудреченко
Соскин: страны Евросоюза призывают Зеленского начать переговоры с Россией
Бывший советник 2-го президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что страны Европейского союза призывают главу киевского режима Владимира Зеленского начать переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта.
-
-
-
-
-
16:51
Диана Мудреченко
Два человека пострадали при взрыве БПЛА в городе Киреевск Тульской области
Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на местную единую диспетчерскую службу сообщило о том, что два человека пострадали при взрыве беспилотного летательного аппарата в городе Киреевск Тульской области.
-