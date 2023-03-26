Мужчина из штата Миссури спасает людей во время ливневого паводка

В пятницу, когда проливные дожди и ливневые паводки залили юго-западную часть штата Миссури, Лейтон Хойер захотел поближе рассмотреть поднимающийся уровень реки.

Именно тогда он заметил внедорожник, попавший в половодье неподалеку от Грэнби.



Сначала Хойер подумал, что машина могла быть брошена, но его внимание привлекли мигающие тормозные огни. Огни мигали так, как будто кто-то намеренно нажимал на тормоза. Он выбрался на железнодорожные пути рядом с канавой, где застрял внедорожник, и увидел, что внутри кто-то есть.



"Я увидел, что эта пожилая женщина лежит в машине, пытаясь удержаться в воздушном пузыре", - сказал он.



33-летний парень быстро позвонил в 911, но, по его словам, у женщины оставалось не так много времени, так как машина продолжала тонуть.

Хойер попытался добраться до машины со стороны пассажира, но течение было слишком сильным. Тогда он пробирался через холодную воду, пока тоже не оказался под водой, а затем сделал выпад и схватился за ее машину.