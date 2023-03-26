Калифорния намерена потратить часть средств Medicaid на жилье

В начале 2022 года Томас Маршалл весил 311 фунтов. За пять лет он был госпитализирован 10 раз, включая шесть операций.

У него была открытая рана на левой ноге, которая никак не заживала, что усугублялось тем, что он жил в грязном, заплесневелом доме с пятью другими людьми, двумя питонами, четырьмя чихуахуа и клеткой, полной крыс.



Спустя год Маршалл похудел почти на 100 килограммов. Его рана зажила. Его кровяное давление пришло в норму.

Состояние его ноги, в которой был поврежден нерв, улучшилось настолько, что он регулярно ходит на прогулки в парк.



В резком переломе в жизни Маршалла сыграли роль многие факторы, но больше всего он ценит то, что у него наконец-то появилось стабильное жилье, после того как некоммерческая организация Sacramento Covered помогла ему получить квартиру с одной спальней площадью 500 квадратных футов (46,4 квадратных метра) в многоэтажном доме в центре города.

У него деревянные полы, белые сосновые шкафы и стеклянная банка на прилавке, наполненная медом Bit-O-Honeys.



"Для меня это самые важные 500 квадратных футов, которые у меня когда-либо были", - говорит он. "Жизнь здесь улучшила мое самочувствие во всех возможных отношениях".