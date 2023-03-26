Credit Suisse получил доступ к миллиардам ликвидности в минувшие выходные
Credit Suisse обратился к Швейцарскому национальному банку за "крупной многомиллиардной суммой" в минувшие выходные для обеспечения своей ликвидности.
На прошлой неделе проблемный швейцарский банк заявил, что намерен занять до 50 миллиардов швейцарских франков у центрального банка страны, чтобы повысить свою ликвидность.
"В минувшие выходные Credit Suisse изъял крупную многомиллиардную сумму для защиты ликвидности", - сказала Келлер-Суттер.
По ее словам, это произошло потому, что клиенты снова сняли деньги, а также потому, что контрагенты требуют гарантий при ведении бизнеса с банком.
Келлер-Суттер сказала, что "можно предположить", что эта цифра превышает 50 млрд. швейцарских франков ($54,35 млрд.), но отметила, что точное число есть у Швейцарского национального банка.
"Главное, что ситуация стабилизировалась", - сказала она.
В прошлое воскресенье UBS согласился купить своего конкурента Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков в виде акций и согласился взять на себя до 5 миллиардов франков убытков в рамках слияния, спланированного швейцарскими властями для предотвращения новых потрясений на мировом банковском рынке.
Опубликовано: Иван Ободов
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