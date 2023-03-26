Траур по американцу, убитому картелем во время поездки в Мексику

Тело американца, застреленного три недели назад картелем "Залив" в Мексике, было закрыто от посетителей похорон.

Более 100 человек собрались в субботу, чтобы помянуть Шаида Вударда на первой похоронной службе по двум погибшим в результате нападения в приграничном городе Матаморос.

Проводы состоялись в конце месяца, который должен был ознаменоваться празднованием дня рождения человека, убитого за несколько дней до того, как ему исполнилось 34 года, во время поездки сплоченной группы, чтобы помочь двоюродной сестре Вударда сделать косметическую операцию.



Вместо этого друзья и родственники тасовались по бордовому ковру храма Good News Deliverance Temple в пасмурный полдень в Лейк-Сити, Южная Каролина.

Этот городок с населением 6 000 человек оказался в центре внимания международной общественности в начале марта, когда на Вударда и трех его друзей, связанных с этим районом, было совершено нападение на расстоянии более 1400 миль.



2 марта, всего в нескольких милях от границы, автомобиль врезался в фургон группы, когда они ехали на прием к врачу для Латавии МакГи. Несколько человек в тактических жилетах и с автоматами окружили их, и раздались выстрелы.