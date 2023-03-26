Охотники нашли пропавшую 75-летнюю женщину из округа Мэрион в Южной Флориде
Через два дня после того, как женщина из округа Мэрион покинула свой дом в Уматилле и направилась в Окалу, помощники шерифа сообщили, что охотники за питонами нашли ее в безопасности в Южной Флориде.
Депутаты округа Мэрион сообщили, что 75-летняя Дарлин Пек ушла из дома во вторник около часа дня, а около полуночи ее муж понял, что она не вернулась. Депутаты сказали, что у Пек слабоумие, и ее семья была обеспокоена ее безопасностью.
Около 7 утра в среду помощники шерифа сообщили, что ее машину заметили в Корал Гейблс недалеко от Майами.
В четверг около 11 часов вечера депутаты сообщили, что охотники за питонами в Южной Флориде нашли Пек "в добром здравии" и что она воссоединилась со своей семьей.
Опубликовано: Иван Ободов
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