Глава МВФ, Кристалина Георгиева, призывает к бдительности в условиях высокой финансовой неопределенности

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала в воскресенье "сохранять бдительность" перед лицом "неопределенности" в финансовом секторе, которая остается "высокой".

Крах калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB) 10 марта вызвал волну беспокойства в банковском секторе в США и Европе, которая включала поспешную продажу швейцарского банка Credit Suisse соотечественнику UBS неделю назад и потери на фондовом рынке Deutsche Bank.



"Очевидно, что риски для финансовой стабильности возросли", - сказала Кристалина Георгиева на форуме по развитию Китая, организованном в Пекине китайским правительством.



Покупка Credit Suisse компанией UBS под руководством швейцарских властей, а также недавние меры центрального банка по улучшению доступа к ликвидности предотвратили панику, но не смогли восстановить спокойствие на финансовых рынках.