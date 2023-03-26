Глава МВФ, Кристалина Георгиева, призывает к бдительности в условиях высокой финансовой неопределенности
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала в воскресенье "сохранять бдительность" перед лицом "неопределенности" в финансовом секторе, которая остается "высокой".
Крах калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB) 10 марта вызвал волну беспокойства в банковском секторе в США и Европе, которая включала поспешную продажу швейцарского банка Credit Suisse соотечественнику UBS неделю назад и потери на фондовом рынке Deutsche Bank.
"Очевидно, что риски для финансовой стабильности возросли", - сказала Кристалина Георгиева на форуме по развитию Китая, организованном в Пекине китайским правительством.
Покупка Credit Suisse компанией UBS под руководством швейцарских властей, а также недавние меры центрального банка по улучшению доступа к ликвидности предотвратили панику, но не смогли восстановить спокойствие на финансовых рынках.
Опубликовано: Иван Ободов
-
17:19
Диана Мудреченко
Соскин: страны Евросоюза призывают Зеленского начать переговоры с Россией
Бывший советник 2-го президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что страны Европейского союза призывают главу киевского режима Владимира Зеленского начать переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта.
-
-
-
-
-
16:51
Диана Мудреченко
Два человека пострадали при взрыве БПЛА в городе Киреевск Тульской области
Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на местную единую диспетчерскую службу сообщило о том, что два человека пострадали при взрыве беспилотного летательного аппарата в городе Киреевск Тульской области.
-