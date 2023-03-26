Забастовка немецких рабочих по поводу зарплаты это вопрос выживания, заявил профсоюзный босс в интервью Bild

Высший профсоюзный босс Германии оправдывает запланированную на понедельник массовую забастовку как "вопрос выживания" для многих тысяч людей, борющихся за повышение заработной платы.

Ожидается, что забастовка, крупнейшая в Германии за последние десятилетия, приведет к широкомасштабным сбоям на железных дорогах и в аэропортах крупнейшей экономики Европы.



В воскресенье забастовка уже началась в аэропорту Мюнхена, где табло вылетов показало многочисленные отмены рейсов. Железнодорожный оператор страны Deutsche Bahn осудил эти планы и потребовал от профсоюзов вернуться за стол переговоров.



"Людям не только мало платят, они безнадежно перегружены работой", - сказал Франк Вернеке, глава профсоюза Verdi, в интервью газете Bild am Sonntag.



Забастовки, которые должны начаться сразу после полуночи и повлиять на работу служб в течение всего понедельника, станут последними за несколько месяцев забастовок и протестов, которые обрушились на крупнейшие европейские экономики в связи с ростом цен на продукты питания и энергоносители, снижающим уровень жизни.



Профсоюз Verdi ведет переговоры от имени около 2,5 миллионов работников государственного сектора, в том числе в общественном транспорте и аэропортах. Железнодорожный и транспортный профсоюз EVG ведет переговоры от имени около 230 000 работников Deutsche Bahn и автобусных компаний.