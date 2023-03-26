Забастовка немецких рабочих по поводу зарплаты это вопрос выживания, заявил профсоюзный босс в интервью Bild
Высший профсоюзный босс Германии оправдывает запланированную на понедельник массовую забастовку как "вопрос выживания" для многих тысяч людей, борющихся за повышение заработной платы.
Ожидается, что забастовка, крупнейшая в Германии за последние десятилетия, приведет к широкомасштабным сбоям на железных дорогах и в аэропортах крупнейшей экономики Европы.
В воскресенье забастовка уже началась в аэропорту Мюнхена, где табло вылетов показало многочисленные отмены рейсов. Железнодорожный оператор страны Deutsche Bahn осудил эти планы и потребовал от профсоюзов вернуться за стол переговоров.
"Людям не только мало платят, они безнадежно перегружены работой", - сказал Франк Вернеке, глава профсоюза Verdi, в интервью газете Bild am Sonntag.
Забастовки, которые должны начаться сразу после полуночи и повлиять на работу служб в течение всего понедельника, станут последними за несколько месяцев забастовок и протестов, которые обрушились на крупнейшие европейские экономики в связи с ростом цен на продукты питания и энергоносители, снижающим уровень жизни.
Профсоюз Verdi ведет переговоры от имени около 2,5 миллионов работников государственного сектора, в том числе в общественном транспорте и аэропортах. Железнодорожный и транспортный профсоюз EVG ведет переговоры от имени около 230 000 работников Deutsche Bahn и автобусных компаний.
Опубликовано: Иван Ободов
-
17:19
Диана Мудреченко
Соскин: страны Евросоюза призывают Зеленского начать переговоры с Россией
Бывший советник 2-го президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что страны Европейского союза призывают главу киевского режима Владимира Зеленского начать переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта.
-
-
-
-
-
16:51
Диана Мудреченко
Два человека пострадали при взрыве БПЛА в городе Киреевск Тульской области
Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на местную единую диспетчерскую службу сообщило о том, что два человека пострадали при взрыве беспилотного летательного аппарата в городе Киреевск Тульской области.
-