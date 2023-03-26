Мьянманский адвокат обвиняется в помощи армии, убитой партизанами

Ветеран корпоративного права был застрелен в крупнейшем городе Мьянмы самопровозглашенными городскими партизанами.

Мин Тайза Нюнт Тин был застрелен несколько раз за рулем своего автомобиля в Янгоне в пятницу, по словам коллеги по бизнесу, сообщениям СМИ и заявлению партизанской группы.



Группа, называющая себя "Городские совы", обвинила его в том, что он был деловым партнером военных лидеров страны, захвативших власть два года назад, и утверждала, что он помогал им отмывать деньги для покупки недвижимости и деловых активов за рубежом в сделках на общую сумму в сотни миллионов долларов.



Утверждения боевиков не удалось проверить, а коллега Мин Тайза опроверг их заявления. Погибший был основателем и генеральным директором юридической фирмы BIZ Law Consult Myanmar, специализирующейся на вопросах интеллектуальной собственности и товарных знаков.



СМИ, симпатизирующие военным, сообщили в приложении для обмена сообщениями Telegram, что 56-летний человек был застрелен военнослужащими Народных сил обороны.