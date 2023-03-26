Пакистанский экс-премьер Хан изложил план экономического спасения на митинге
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан провел митинг в восточном городе Лахор рано утром в воскресенье, изложив свои идеи по оживлению спиральной экономики страны.
Международный валютный фонд отложил выделение 6 миллиардов долларов на спасение страны из-за того, что Пакистан не смог выполнить условия сделки, заключенной в 2019 году.
Правительство винит в этой неудаче Хана, который сейчас является лидером оппозиции.
Хан выступил перед тысячами сторонников партии в сырую ночь в Лахоре из пуленепробиваемого ящика, установленного на вершине грузового контейнера.
В своем выступлении у памятника Минар-и-Пакистан бывший игрок в крикет обрушился на правительство и призвал его разработать план спасения, чтобы вывести страну из многочисленных экономических трудностей.
"Нам нужна операция по исправлению системы управления в этой стране, для чего обеспечение верховенства закона является обязательным условием . Чтобы сократить дефицит текущего счета, мы должны поощрять наших зарубежных пакистанцев инвестировать в страну", - сказал он.
План Хана сосредоточен на увеличении доходов за счет иностранной валюты и инвестиций, расширении налоговой сети и инициативах по борьбе с отмыванием денег.
Опубликовано: Иван Ободов
-
17:19
Диана Мудреченко
Соскин: страны Евросоюза призывают Зеленского начать переговоры с Россией
Бывший советник 2-го президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что страны Европейского союза призывают главу киевского режима Владимира Зеленского начать переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта.
-
-
-
-
-
16:51
Диана Мудреченко
Два человека пострадали при взрыве БПЛА в городе Киреевск Тульской области
Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на местную единую диспетчерскую службу сообщило о том, что два человека пострадали при взрыве беспилотного летательного аппарата в городе Киреевск Тульской области.
-