Пакистанский экс-премьер Хан изложил план экономического спасения на митинге

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан провел митинг в восточном городе Лахор рано утром в воскресенье, изложив свои идеи по оживлению спиральной экономики страны.

Международный валютный фонд отложил выделение 6 миллиардов долларов на спасение страны из-за того, что Пакистан не смог выполнить условия сделки, заключенной в 2019 году.

Правительство винит в этой неудаче Хана, который сейчас является лидером оппозиции.

Хан выступил перед тысячами сторонников партии в сырую ночь в Лахоре из пуленепробиваемого ящика, установленного на вершине грузового контейнера.

В своем выступлении у памятника Минар-и-Пакистан бывший игрок в крикет обрушился на правительство и призвал его разработать план спасения, чтобы вывести страну из многочисленных экономических трудностей.

"Нам нужна операция по исправлению системы управления в этой стране, для чего обеспечение верховенства закона является обязательным условием . Чтобы сократить дефицит текущего счета, мы должны поощрять наших зарубежных пакистанцев инвестировать в страну", - сказал он.



План Хана сосредоточен на увеличении доходов за счет иностранной валюты и инвестиций, расширении налоговой сети и инициативах по борьбе с отмыванием денег.