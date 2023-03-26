Джо Байден продвигает скрытое сокращение пособий по социальному обеспечению
Хорошей новостью для пенсионеров является то, что политики-демократы, республиканцы и независимые политики, по крайней мере, говорят о том, как сохранить социальное обеспечение.
Президент Джо Байден в своем обращении "О положении дел в стране" в прошлом месяце был непреклонен в своей поддержке Social Security. Он решительно заявил: "Если кто-то попытается сократить социальное обеспечение, я его остановлю".
Президент также раскритиковал некоторых республиканцев, которые, по его словам, хотят допустить дефолт США по долгу, если не будут предложены серьезные изменения, включая сокращение пособий. Но действительно ли Байден сам продвигает урезание пособий по социальному обеспечению?
Сенатор-республиканец Билл Кэссиди из Луизианы не обвинял президента Байдена в желании урезать пособия по социальному обеспечению на недавних слушаниях в финансовом комитете Сената. Однако республиканец из Луизианы предупредил о серьезных последствиях бездействия.
Кэссиди расспрашивал министра финансов Джанет Йеллен о предложенном президентом бюджете на 2024 финансовый год. Он отметил, что когда социальное обеспечение "разорится через девять лет", пособия для получателей будут сокращены на 24%.
Опубликовано: Иван Ободов
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