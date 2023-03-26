Гондурас устанавливает дипломатические отношения с Китаем, разрывая отношения с Тайванем
Китай и Гондурас объявили в воскресенье об установлении дипломатических отношений, что стало победой Пекина, который отвоевал нового союзника у Тайваня, признанного в настоящее время лишь 13 странами мира.
"Сегодня мы делаем исторический шаг в процессе консолидации и укрепления наших международных отношений, особенно с китайским народом и правительством", - заявил министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна после подписания совместной декларации со своим коллегой Цинь Ганом.
Гондурас "фактически признает, что в мире существует только один Китай и что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, которое представляет весь Китай", - добавил он.
"Два правительства решили признать друг друга и установить дипломатические отношения на уровне послов" с немедленным вступлением в силу, говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.
Это заявление было сделано через несколько часов после того, как Тегусигальпа объявила о разрыве отношений с Тайванем. Согласно принципу "одного Китая", Пекин не позволяет ни одной стране одновременно поддерживать дипломатические отношения с Тайбэем.
Опубликовано: Иван Ободов
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