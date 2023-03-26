Всплеск насилия обостряет межконфессиональные связи в иракской провинции
Хуссейн Майтем и его семья проезжали мимо пальмовой рощи возле своего дома после тихого вечера, покупая игрушки для его младших двоюродных братьев, когда их машина врезалась в бомбу, заложенную на освещенной луной дороге.
"Я помню только взрыв", - слабо сказал 16-летний Майтем со своей больничной койки, его бледные руки были испещрены коричневыми осколками.
Нападение произошло в начале этого месяца в шиитской деревне Хазания. Сила взрыва выбросила подростка из машины, но его семья - родители, тетя и три двоюродных брата - погибли в огненной бойне. Жители говорят, что боевики, спрятавшиеся неподалеку в ирригационных каналах, открыли огонь, убив еще двоих.
Это последнее из серии нападений, произошедших за последний месяц в центральной иракской провинции Дияла, расположенной к северу и востоку от Багдада.
Представители служб безопасности говорят, что по меньшей мере 19 гражданских лиц были убиты неизвестными, в том числе в результате двух целенаправленных нападений.
Опубликовано: Иван Ободов
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