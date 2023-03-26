Атомная станция в Миннесоте остановлена из-за утечки

В пятницу коммунальное предприятие штата Миннесота начало отключать атомную электростанцию вблизи Миннеаполиса после того, как обнаружило, что вода с низким содержанием радиоактивных материалов второй раз вытекает из трубы.

Хотя коммунальные службы и представители здравоохранения утверждают, что это не опасно, проблема вызвала беспокойство у жителей близлежащих районов и подняла вопросы о стареющих трубопроводах.



В ноябре компания Xcel Energy обнаружила утечку около 400 000 галлонов (1,5 миллиона литров) воды, содержащей тритий. Компания провела временную починку, но на этой неделе узнала, что произошла утечка еще сотен галлонов воды с содержанием трития, что и привело к решению об остановке станции.



По словам Криса Кларка, президента Xcel Energy, после охлаждения станции в течение следующих нескольких дней рабочие вырежут протекающую трубу, которой более 50 лет.

По его словам, коммунальные службы проведут анализ трубы в надежде предотвратить утечки в будущем.



"Мы могли бы продолжать безопасную эксплуатацию станции и просто отремонтировать водосборник, но тогда, конечно, всегда есть риск, что он снова перельется и в грунтовые воды попадет еще больше трития", - сказал Кларк журналистам возле атомной электростанции Монтичелло, примерно в 35 милях (56 км) к северо-западу от Миннеаполиса. "Мы не хотели рисковать, поэтому мы останавливаем станцию".