Мексика, США и Канада лидируют в Лиге Наций КОНКАКАФ

Мексика, США и Канада выполнили свою задачу - стали лидерами своих групп Лиги Наций КОНКАКАФ-2022-23 Лиги А, выиграв свои матчи 5-го тура.

В группе А в четверг сборная Мексики отправилась на стадион "Доктор Ир. Франклина Эсседа в Парамарибо, где обыграла Суринам со счетом 2:0 благодаря голам Йохана Васкеса (64-я) и Дамила Данкуэрли (82-я, собственный гол).



В результате Мексика заняла первое место в группе с семью очками и будет стремиться выйти в финал в воскресенье, когда на стадионе "Ацтека" в Мехико встретится с Ямайкой, у которой пять очков.



В пятницу в группе D США разгромили Гренаду со счетом 7:1 на стадионе Kirani James Athletics Stadium в Гренаде благодаря голам Рикардо Пепи (5, 53), Брендена Ааронсона (20), Уэстона МакКенни (31, 34), Кристиана Пулисика (49) и Алехандро Зендехаса; за карибскую команду забил Майлс Ипполит (32).



США вышли на первое место с семью очками и сыграют за место в финале с Сальвадором, у которого пять очков, на стадионе Exploria в Орландо в понедельник.