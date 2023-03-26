Перебои с поездками в Германии накануне транспортной забастовки

В воскресенье в Германии увеличилось число путешественников, садящихся на поезда и самолеты, за день до начала крупной однодневной забастовки, которая должна привести к остановке транспортной системы страны.

Но даже заблаговременные поездки в некоторых местах сопровождались сбоями, поскольку аэропорт Мюнхена уже закрылся из-за предстоящей забастовки в понедельник, а технические проблемы немецкой авиакомпании Lufthansa во Франкфурте привели к задержкам и отменам рейсов в крупнейшем аэропорту страны.



Аэропорт Мюнхена, второй по загруженности в стране, сообщил, что профсоюз ver.di объявил двухдневную забастовку, и ни в воскресенье, ни в понедельник регулярных пассажирских и грузовых рейсов не будет. В общей сложности было затронуто около 1500 пересадок, а взлеты и посадки были возможны только для экстренных гуманитарных рейсов, сообщило немецкое информационное агентство dpa.



Немецкие профсоюзы призвали тысячи работников транспортной системы страны устроить однодневную забастовку, так как работники многих отраслей требуют значительного повышения зарплаты, чтобы отразить сохраняющуюся высокую инфляцию.



Председатель профсоюза Ver.di Франк Вернеке заявил на прошлой неделе, что профсоюз работников сферы обслуживания призывает 120 000 работников выйти на улицу. В их число войдут работники служб безопасности и наземных служб во всех немецких аэропортах, кроме берлинского, работники местного транспорта в семи из 16 земель Германии, сотрудники портов и работники автодорог - в последнем случае, по словам Вернеке, эта мера может затронуть некоторые туннели.