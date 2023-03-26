Оружейник обвиняемый в смерти Халины Хатчинс, пытается заблокировать назначение специального прокурора
В пятницу оружейник, обвиняемый в смерти оператора фильма "Ржавчина" Халины Хатчинс в Нью-Мексико, оспорил план окружного прокурора назначить нового прокурора по этому делу.
Специальный прокурор Андреа Риб подала в отставку 15 марта после судебного иска адвокатов актера Алека Болдуина, которому также были предъявлены обвинения в стрельбе в 2021 году. Болдуин не признал себя виновным по обвинению в непреднамеренном убийстве, и ожидается, что оружейник Ханна Гутьеррес-Рид сделает то же самое.
Если Гутьеррес-Рид остановит назначение нового специального прокурора, это будет означать еще одну неудачу для прокуратуры штата после ряда юридических ошибок.
Риб, республиканский представитель штата, был вынужден уйти в отставку после того, как защита Болдуина заявила о незаконности одновременной работы в двух ветвях власти штата Нью-Мексико.
В пятницу адвокат Гутьеррес-Рид Джейсон Боулз подал ходатайство о незаконности назначения специального прокурора, поскольку окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис, уже являющаяся сопрокурором, может вести это дело. На слушаниях, назначенных на понедельник, будет рассмотрено это ходатайство.
Кармак-Алтвис, которая назначила Риба, в отдельном заявлении сказала, что она имела право назначить нового специального прокурора, учитывая "масштабность" дела и имеющуюся у нее нагрузку.
Опубликовано: Иван Ободов
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