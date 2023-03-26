Страны Персидского залива просят США разобраться с конфликтом после высказываний израильского министра

Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) заявил, что направил письмо главе американской дипломатии с осуждением комментариев министра финансов Израиля, отрицающих существование палестинцев как народа.

«Нет палестинцев, потому что нет палестинского народа», — сказал министр Бецалель Смотрич во время частного визита в Париж, цитируя слова Жака Купфера, франко-израильского сионистского активиста, во время церемонии в его память 19 марта.

В письме на имя госсекретаря США Энтони Блинкена министры иностранных дел шести арабских стран-членов ССЗ призвали Вашингтон «взять на себя ответственность, отреагировав на все меры и заявления, направленные против палестинского народа и сыграть свою роль в достижении справедливого, всеобъемлющего и прочного решения израильско-палестинского конфликта», говорится в заявлении.

Государственный департамент счел «оскорбительными и опасными» высказывания крайне правого министра Бецалеля Смотрича, члена нового правительства Биньямина Нетаньяху.