Мексика подверглась санкциям за отсутствие защиты вымирающей морской свиньи

В субботу Мексика признала, что ей грозят санкции со стороны международного органа по защите дикой природы, известного как CITES.

Санкции еще не объявлены, но они могут затруднить для Мексики экспорт некоторых регулируемых продуктов животного и растительного происхождения, таких как крокодиловая или змеиная кожа, орхидеи и кактусы. Коммерческие виды морепродуктов, такие как креветки, не будут затронуты, но это решение создает прецедент, и некоторые группы настаивают на запрете импорта морепродуктов.



"Хотя никому не нравятся экономически болезненные санкции, все другие попытки побудить Мексику спасти вакиту не увенчались успехом", - сказала Сара Улеманн, директор международных программ Центра биологического разнообразия. "Мы надеемся, что эти решительные меры разбудят мексиканское правительство".



Департамент иностранных дел Мексики в своем заявлении сообщил, что СИТЕС постановил, что план защиты вакиты, разработанный Мексикой, недостаточен.



По оценкам исследователей, в Калифорнийском заливе, единственном месте, где они обитают, и где они часто запутываются в незаконных жаберных сетях и тонут, может остаться не более восьми вакит.