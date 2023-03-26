Полиция Техаса сообщила, что мигранты задохнулись в поезде

Двое мигрантов были найдены мертвыми и по меньшей мере 10 были госпитализированы в пятницу после того, как полиция Южного Техаса получила звонок о том, что они "задыхаются" в товарном поезде.

Департамент полиции Увалде сообщил, что пограничный патруль был проинформирован о звонке и смог остановить поезд. Внутри было обнаружено около 15 мигрантов, говорится в заявлении департамента.



Железная дорога Union Pacific сообщила, что люди были обнаружены в двух вагонах поезда, следовавшего на восток из Игл Пасс в Сан-Антонио: 12 человек в грузовом контейнере и трое в вагоне-хоппере. Два человека, которые погибли, находились в грузовом контейнере, говорится в заявлении.



По меньшей мере, четыре человека были доставлены в Сан-Антонио по воздуху, сообщили власти, другие были доставлены в местные больницы.



Состояние всех госпитализированных не было немедленно известно. Университетская поликлиника в Сан-Антонио сообщила в Твиттере, что к ней поступили два пациента-мужчины, один в критическом состоянии, другой в тяжелом.



Начальник полиции Увалде Даниэль Родригес сообщил изданию San Antonio-Express News, что диспетчеры получили звонок в службу 911 около 15:50 от неизвестного человека, который просил о помощи. Поезд был остановлен около города Книппа, который находится менее чем в 100 милях (161 км) от южной границы.