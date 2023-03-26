PBSO расследует жестокое избиение рэпера Текаши 6ix9ine в LA Fitness к западу от пляжа Лейк-Уэрт

В 2019 году помощник прокурора США заявил, что рэперу Текаши 6ix9ine навсегда "придется смотреть через плечо" после дачи показаний против членов банды, в результате чего другие рэперы и бывшие поклонники назвали его стукачом.

С тех пор люди несколько раз нападали на 6ix9ine в Южной Флориде - ни одно из них не было более жестоким, чем нападение, которое произошло к западу от пляжа Лейк-Уорт во вторник вечером.

Это произошло в LA Fitness в 8000 квартале Lantana Road, в результате чего 26-летний рэпер был отправлен в местную больницу с травмами, не угрожающими жизни, сообщает офис шерифа округа Палм-Бич.

После этого в Интернете появились видеозаписи избиения. Рэпер, чье юридическое имя Даниэль Эрнандес, лежит на полу, а группа мужчин наносит ему многочисленные удары ногами и руками по лицу и бокам.