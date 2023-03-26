Руанда планирует изменить конституцию, чтобы провести президентские и парламентские выборы вместе

Руанда планирует внести изменения в свою конституцию, чтобы позволить проводить президентские и парламентские выборы в одно и то же время.

В заявлении говорится, что кабинет министров в пятницу одобрил предложение президента Пола Кагаме о внесении изменений в конституцию страны, чтобы "согласовать календари парламентских и президентских выборов".



В заявлении не говорится, когда поправка вступит в силу.



Парламентские выборы в настоящее время запланированы на август этого года, но если конституционные изменения будут реализованы, они могут быть перенесены на следующий год, чтобы пройти одновременно с президентскими выборами.



Последний раз восточноафриканская страна вносила поправки в свою конституцию в 2015 году, чтобы позволить Кагаме продлить свое правление на семилетний срок, начинающийся в 2017 году, за которым последуют еще два пятилетних срока.

Срок полномочий законодателей составляет пять лет. Кагаме является президентом Руанды с 2000 года.



Официальные лица в прошлом говорили о необходимости проведения обоих выборов в одно и то же время, чтобы сократить расходы на их проведение.