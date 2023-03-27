Полиция Израиля жестко разогнала протестующих против судебной реформы в Тель-Авиве
В Израиле уже несколько недель продолжаются протесты несогласных с реформой суда.
В ночь на 27 марта в Израиле продолжают проходит массовые акции протеста несогласных с судебной реформой, проводимой властями страны. Митинги проходят уже несколько недель.
Митинги проходят и в столице страны - Тель-Авиве. Там стихийный митинг был жестко разогнан полицией. Стражи порядка применили против митингующих водометы, а также конные отряды.
Напомним, что люди недовольны стремлением правительства страны ограничить права Высшего суда справедливости, который может накладывать вето на любой закон и фактически является конституционным судом.
Парламент стремится ограничить возможности этого суда по влиянию на новые законы.
Опубликовано: Николай Скира