Полиция Израиля жестко разогнала протестующих против судебной реформы в Тель-Авиве

В Израиле уже несколько недель продолжаются протесты несогласных с реформой суда.

В ночь на 27 марта в Израиле продолжают проходит массовые акции протеста несогласных с судебной реформой, проводимой властями страны. Митинги проходят уже несколько недель.

Митинги проходят и в столице страны - Тель-Авиве. Там стихийный митинг был жестко разогнан полицией. Стражи порядка применили против митингующих водометы, а также конные отряды.

Напомним, что люди недовольны стремлением правительства страны ограничить права Высшего суда справедливости, который может накладывать вето на любой закон и фактически является конституционным судом.

Парламент стремится ограничить возможности этого суда по влиянию на новые законы.