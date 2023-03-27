Экономист Стиглиц: Экономическая система США показала свою хрупкость

Нобелевский лауреат по экономите Джозеф Стиглиц раскритиковал экономику США.

Обладатель Нобелевской премии по экономике, американец Джозеф Стиглиц высказался об экономической системе Соединенных Штатов Америки. По его словам, экономика Штатов показала свою хрупкость.

По словам Стиглица, созданная американским правительством экономическая система была крайне уязвима к серьезным потрясениям, что и проявилось в последние несколько недель.

"Американский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике, Джозеф Стиглиц, высказал мнение о том, что экономическая система США, созданная властями, оказалась хрупкой и уязвимой к серьезным потрясениям", - пишут "Известия".

Также источник указывает на то, что некоторые эксперты в области экономики предрекают Вашингтону новые и более крупные потрясения.