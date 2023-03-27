ТАСС: Россия к 2024 году построит базы для носителей суперторпед «Посейдон»

В России начнут строительство пунктов базирования для подлодок, несущих торпеды "Посейдон".

Российское информационное агентство ТАСС сообщает о том, что к 2024 году РФ завершит строительство военно-морских баз для носителей торпед класса "Посейдон".

Отмечается, что переносить данные торпеды будут атомные подводные лодки "Белгород" и "Хабаровск".

"Строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок специального назначения "Белгород" и "Хабаровск", которые станут носителями суперторпед "Посейдон", будет завершено в начале 2024 года", - говорится в сообщении.

При этом ТАСС отмечает, что официального подтверждения данной информации нет. ТАСС ссылается на собственные неназванные источники.