Минобороны РФ: Беспилотник ВСУ был сбит в Тульской области
05:27 2023-03-27
Украинской беспилотник был подбит над Тульской областью Российской Федерации.
Беспилотный летательный аппарат Вооруженные сил Украины залетел на территорию России и добрался до Тульской области.
По заявлению Министерства обороны России, БПЛА был сбит с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы "Поле-21".
"Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области", - говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, что это уже не первый случай проникновения украинских БПЛА на российскую территорию.
Опубликовано: Николай Скира