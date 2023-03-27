Минобороны РФ: Беспилотник ВСУ был сбит в Тульской области

Украинской беспилотник был подбит над Тульской областью Российской Федерации.

Беспилотный летательный аппарат Вооруженные сил Украины залетел на территорию России и добрался до Тульской области.

По заявлению Министерства обороны России, БПЛА был сбит с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

"Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что это уже не первый случай проникновения украинских БПЛА на российскую территорию.