Части исходного кода Twitter были опубликованы в Интернете

Часть программного кода Twitter стала доступна в Интернете в результате необычно серьезной утечки данных.

Служба коротких сообщений сейчас требует информацию о том, кто или те, кто предположительно несет ответственность за публикацию, о чем свидетельствуют судебные документы за выходные.

Twitter также запросил у платформы программирования Github данные обо всех пользователях, которые могли видеть или скачивать там компьютерный код.

Выдержки из исходного кода Twitter, который управляет компанией онлайн, были опубликованы на Github предполагаемой ответственной стороной с именем пользователя «FreeSpeechEnthusiast». Компания заявила, что удалила код в пятницу по запросу Twitter.