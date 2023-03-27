Илон Маск считает, что Twitter стоит 20 миллиардов долларов, что составляет менее половины стоимости его приобретения

Илон Маск в настоящее время оценивает стоимость Twitter в 20 миллиардов долларов против 44 миллиардов пять месяцев назад, когда социальная сеть была приобретена предпринимателем.

Внутреннее письмо сотрудникам, которое стало доступно американским СМИ, касалось распределения прибыли внутри группы в Сан-Франциско и распределения акций X Holdings, компании, которая курировала Twitter с момента ее поглощения в конце октября.

Программа грантов на акции оценивает платформу в 20 миллиардов долларов, что близко к капитализации Snap (18,2 миллиарда), материнской компании Snapchat, или социальной сети и креативному сайту Pinterest (18,7), со всех двух сторон.

Во внутреннем документе Илон Маск оправдывает резкое снижение оценки финансовыми трудностями, с которыми столкнулась группа, которая, по его словам, находилась на грани банкротства.