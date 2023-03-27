Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана планируют встречу во время Рамадана

Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана запланировали встречу до окончания Рамадана, чтобы реализовать историческое двустороннее соглашение о примирении, объявил в понедельник Эр-Рияд.

Саудовский принц Фейсал бин Фархан и его иранский коллега Хоссейн Амир-Абдоллахян во второй раз менее чем за неделю разговаривали по телефону.

Они обсудили “общие вопросы (...) в свете соглашения, заключенного при посредничестве Китая” и объявленного 10 марта, сообщает официальное Саудовское агентство печати.