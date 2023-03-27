Реаниматолог заявила, что Костомаров выживет, но долго будет лечить психику
Реаниматолог Мария Юдина заявила,что Роман Костомаров скорее всего выживет, но его жизнь будет надолго отравлена психическим расстройством на фоне того, что перенес фигурист.
Реаниматолог Мария Юдина сообщила, что в настоящее время врачи заняты физическим здоровьем фигуриста Романа Костомарова, не уделяя должного внимания состоянию психики пациента.
Специалист убеждена, что у звезды ледовых шоу развивается психопатологическое расстройство, симптомами которого являются постоянная усталость, снижение работоспособности, бессонница, сверхраздражительность или безразличие к происходящему вокруг, повышенная эмоциональная возбудимость, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.
Другое название заболевания - астенический синдром, бороться с которым очень тяжело и долго.
Юдина выразила надежду, что Костомаров обязательно справится с недугом, а поможет ему в этом спортивная закалка.
Опубликовано: Наталья Гончарова