Лорак сообщила, что переехать в РФ ее заставили власти Украины

Певица Ани Лорак призналась, что переехала в Россию, так как ее заставили это сделать украинские власти.

В 2014 году украинская исполнительница Ани Лорак вынуждена была переехать на ПМЖ в Россию из-за негатива в ее адрес со стороны властей родного государства.

Ей поставили ультиматум, либо "играть" на стороне Украины, выполняя все, что велено, или покинуть родину.

Об этом артистка рассказала в своем Телеграм-канале. Знаменитость призналась, что Украина и Россия ей дороги одинаково.

Певица также сообщила, что денег на военные нужды ни одной, ни второй стороне не перечисляет, а помогает только мирному населению.