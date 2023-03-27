Климова пожаловалась, что из-за домогательств режиссеров чуть не закончила актерскую карьеру
09:44 2023-03-27
Актриса Екатерина Климова не стала скрывать, что неоднократные домогательства со стороны режиссеров могли поставить точку в ее актерской карьере.
Откровениями по поводу приставаний со стороны режиссеров актриса Екатерина Климова поделилась в интервью Starhit.ru.
Климова заявила, что в 1 год трижды сталкивалась с непристойными предложениями режиссеров в ее адрес, что негативно повлияло на ее моральное состояние.
Знаменитость была настолько подавлена некрасивым отношением к ней, что подумывала даже уйти из кино.
На кинофестивале в Сочи она встретила всех троих "развратников", предложения которых отклонила. Екатерина была поражена этим.
Опубликовано: Наталья Гончарова