Климова пожаловалась, что из-за домогательств режиссеров чуть не закончила актерскую карьеру

Актриса Екатерина Климова не стала скрывать, что неоднократные домогательства со стороны режиссеров могли поставить точку в ее актерской карьере.

Откровениями по поводу приставаний со стороны режиссеров актриса Екатерина Климова поделилась в интервью Starhit.ru.

Климова заявила, что в 1 год трижды сталкивалась с непристойными предложениями режиссеров в ее адрес, что негативно повлияло на ее моральное состояние.

Знаменитость была настолько подавлена некрасивым отношением к ней, что подумывала даже уйти из кино.

На кинофестивале в Сочи она встретила всех троих "развратников", предложения которых отклонила. Екатерина была поражена этим.