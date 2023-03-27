Климова, которая 3 раза была замужем, призналась, что снова влюблена

Актриса Екатерина Климова не стала скрывать, что ее сердце снова не свободно: она любит и любима.

Успешная актриса Екатерина Климова никак не может наладить личную жизнь.

3 замужества знаменитости не увенчались успехом, а оставили после себя четырех наследников.

В интервью Надежде Стрелец на Ютубе звезда экрана призналась, что у нее новые отношения. На просьбу журналистки назвать имя нового избранника Екатерина ответила отказом.

Оказалось, пара переживает не лучшие времена. Виной сложившейся ситуации Климова называет свой непростой характер.

Также селебрити усомнилась, что профессия актрисы с постоянными съемками, гастролями в других городах совместима с хранительницей домашнего очага.