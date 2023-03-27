Яна Рудковская резко отшила хейтеров, обвинивших ее в том, что сделала сына ходячей рекламой

Продюсер заявила, что десятилетний мальчик работает на льду так, как не все взрослые, в том числе поэтому к нему обращаются и рекламодатели.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко в свои десять лет может похвастаться совсем не детскими успехами. Карьеру и огромные гонорары Гном Гномыча активно обсуждают в Сети, сообщает Супер.ру.

Недавно в одном из Telegram-каналов Яну назвали «амбассадором превращения своего ребенка в ходячую рекламную площадку».

В ответ на это язвительное определение продюсер в личном блоге предложила другую характеристику своим материнским заслугам:

Я предпочла бы другую характеристику: Яна Рудковская — это амбассадор превращения своего ребенка в блестящего спортсмена и будущего чемпиона. Звучит, верно? Главное, все правдиво. А так - да, несчастный ребенок, которого жестокие родители отдали на алтарь бога рекламы.

Рудковская подчеркнула, что "читали про это сто раз".

Только надо в этих постах как-то учитывать, что Саша минимум пятьдесят шоу за год откатывает. Он пашет на льду так, как не это не делают взрослые. И рекламодатели приходят в том числе поэтому. И будут приходить еще больше, потому что он растет.

Чтобы хейтерам было неповадно, Яна поделилась надеждами и на второго сына.