Яна Рудковская резко отшила хейтеров, обвинивших ее в том, что сделала сына ходячей рекламой
Продюсер заявила, что десятилетний мальчик работает на льду так, как не все взрослые, в том числе поэтому к нему обращаются и рекламодатели.
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко в свои десять лет может похвастаться совсем не детскими успехами. Карьеру и огромные гонорары Гном Гномыча активно обсуждают в Сети, сообщает Супер.ру.
Недавно в одном из Telegram-каналов Яну назвали «амбассадором превращения своего ребенка в ходячую рекламную площадку».
В ответ на это язвительное определение продюсер в личном блоге предложила другую характеристику своим материнским заслугам:
Я предпочла бы другую характеристику: Яна Рудковская — это амбассадор превращения своего ребенка в блестящего спортсмена и будущего чемпиона.
Звучит, верно? Главное, все правдиво. А так - да, несчастный ребенок, которого жестокие родители отдали на алтарь бога рекламы.
Рудковская подчеркнула, что "читали про это сто раз".
Только надо в этих постах как-то учитывать, что Саша минимум пятьдесят шоу за год откатывает.
Он пашет на льду так, как не это не делают взрослые. И рекламодатели приходят в том числе поэтому. И будут приходить еще больше, потому что он растет.
Чтобы хейтерам было неповадно, Яна поделилась надеждами и на второго сына.
Это у меня Арсений еще твердо на коньки не встал, мы делаем с Женей ставки, когда он заработает брату и себе первый миллион, — гордо написала продюсер.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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11:45
Алексей Гладкий
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