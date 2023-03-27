Онлайн-кинотеатры РФ убирают картины с участием Бурковского, уехавшего на ПМЖ в США
Актер Андрей Бурковский проживает сейчас в Штатах. На родине его осуждают, а онлайн-кинотеатры постепенно убирают все картины, где он играет.
Российские фанаты Андрея Бурковского сообщают, что не могут просмотреть сериал "Медиатор" с участием любимого актера в интернете, надеясь, что явление носит временный характер.
Примечательно, что поклонники артиста из других стран с такими сложностями не столкнулись.
Кроме того, что фильмы с Бурковским убирают российские онлайн-кинотеатры, он пропал с канала "Звезда", на котором вел популярную программу.
Интересно, что в МХТ имени Чехова знаменитость все еще числится в штате, но его роли давно отданы коллегам.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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11:45
Алексей Гладкий
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