Онлайн-кинотеатры РФ убирают картины с участием Бурковского, уехавшего на ПМЖ в США

Актер Андрей Бурковский проживает сейчас в Штатах. На родине его осуждают, а онлайн-кинотеатры постепенно убирают все картины, где он играет.

Российские фанаты Андрея Бурковского сообщают, что не могут просмотреть сериал "Медиатор" с участием любимого актера в интернете, надеясь, что явление носит временный характер.

Примечательно, что поклонники артиста из других стран с такими сложностями не столкнулись.

Кроме того, что фильмы с Бурковским убирают российские онлайн-кинотеатры, он пропал с канала "Звезда", на котором вел популярную программу.

Интересно, что в МХТ имени Чехова знаменитость все еще числится в штате, но его роли давно отданы коллегам.