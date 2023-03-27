Sky News: Джонатана Мейджорса, известного по картине Маrvеl, обвиняют в удушении и домогательствах

Актера картины Маrvеl Джонатана Мейджорса арестовали по обвинению в нападении, удушении и домогательствах.

Причиной задержания 33-летнего звезды фильма "Маrvеl" Джонатана Мейджорса стал конфликт с 30-летней сожительницей.

Женщина обратилась в полицию, заявив, что актер напал на нее, душил и хотел надругаться над ней.

По имеющимся данным, пострадавшая получила травмы головы и шеи, после чего ей была оказана медицинская помощь в одной из американских клиник.

При аресте артист не сопротивлялся, сразу сдавшись стражам порядка.