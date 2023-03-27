Sky News: Джонатана Мейджорса, известного по картине Маrvеl, обвиняют в удушении и домогательствах
Актера картины Маrvеl Джонатана Мейджорса арестовали по обвинению в нападении, удушении и домогательствах.
Причиной задержания 33-летнего звезды фильма "Маrvеl" Джонатана Мейджорса стал конфликт с 30-летней сожительницей.
Женщина обратилась в полицию, заявив, что актер напал на нее, душил и хотел надругаться над ней.
По имеющимся данным, пострадавшая получила травмы головы и шеи, после чего ей была оказана медицинская помощь в одной из американских клиник.
При аресте артист не сопротивлялся, сразу сдавшись стражам порядка.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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11:45
Алексей Гладкий
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