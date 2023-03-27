Орландо Блум нанес Киеву визит с гуманитарной миссией, поразившись как война изменила главный город украинского государства

Американский актер Орландо Блум прибыл в украинскую столицу с гуманитарной миссией. В Киеве знаменитость не был с 2016 года.

Английский актер Орландо Блум - посол доброй воли Юнисеф. Он прибыл в Киев, чтобы оказать гуманитарную помощь, о чем сам сообщил в социальных сетях.

Блум рассказал, что в украинской столице не был с 2016 года, отметив, что город сильно изменился за это время.

Он был шокирован тем, что главный город государства также изменился из-за войны.

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