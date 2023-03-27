Климова не считает себя хорошей матерью и не берется осуждать отцов своих четверых детей

Актриса Екатерина Климова призналась, что не считает себя хорошей матерью, так как ее профессия предполагает постоянные разъезды, не позволяющие достаточно времени проводить со своими наследниками.

Актриса Екатерина Климова дала интервью Надежде Стрелец на Ютубе.

Знаменитость на вопрос о том, хорошие ли отцы у ее детей, заявила, что не берется никого осуждать, так как сама не является хорошей матерью.

В силу своей актерской профессии звезда экрана постоянно находится в разъездах, не уделяя должного внимания своим четверым любимым чадам.

Примечательно, что у красавицы-артистки было 3 брака. Со всеми бывшими мужьями Екатерина сумела сохранить теплые отношения ради наследников. Все дети общаются со своими отцами.