Киркоров признался в эфире шоу Маска, что не считает Тимати певцом

Исполнитель Филипп Киркоров не упустил возможности поддеть своего коллегу по сцене Тимати, заявив в эфире телевизионного шоу "Маска", что не считает того певцом.

Филипп Киркоров и Тимати 10 лет назад серьезно поссорились, позже разногласия все же удалось урегулировать.

Теперь острый на язык Киркоров снова провоцирует своего коллегу. Он не стал скрывать, что не считал Тимура Юнусова (настоящее имя Тимати) за певца.

Такое заявление Филипп Киркоров сделал в эфире шоу "Маска", пытаясь разгадать, кто же скрывается за образом Вороны.

Артист был убежден, что Тимати прячется за ним, попутно удивившись вокальным данным коллеги. Оказалось, что под маской Вороны был молодой певец Иван Дмитриенко.

Заявление Киркорова Юнусов пока не комментировал.