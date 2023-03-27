Без срока давности: какие продукты можно хранить годами без ущерба качеству

На первом месте мед, большое количество сахара в котором является природным консервантом. Также можно долго хранить рис, горох, соль и алкоголь.

Как правило, на полках холодильника хранятся скоропортящиеся продукты, которые требуют определенных условий хранения. А какие продукты могут храниться долго?

Оказывается, такие продукты тоже есть. Как сообщает Рамблер, это - мед. В нем высокое содержание сахара, который является очень сильным консервантом.

Долго может храниться и рис - особенно сорта, подвергающиеся минимальной обработке. Но для этого важно, чтобы крупа была герметично упакована.

В список долгопортящихся продуктов также входят горох, фасоль, сухое молоко, соль и соевый соус.

Сюда можно добавить и крепкий алкоголь, но при этом надо следить, чтобы пробка плотно прилегала к бутылке.