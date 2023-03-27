Москалькова: Россия готова вернуть украинских детей по первому требованию

Как заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале, ей и сотрудникам ее аппарата неизвестно о случаях, когда украинских детей, вывезенных в Россию, отказались бы вернуть родным.

Как отметила Москалькова, работа уполномоченных по правам человека базируется на двух главных принципах — гуманизм и милосердие. Следуя этим принципам, во взаимодействии с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины, Россия вернула в родную семью двух детей — граждан Украины 9 и 16 лет.

Москалькова выразила благодарность уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Владимировичу Шахову, который не только участвовал в процессе возвращения, но и организовал для ребят экскурсии в Санкт-Петербург, музей Изборска и Печорский монастырь.

Также Москалькова особо подчеркнула, что неизвестно ни об одном случае, когда Россия отказалась бы вернуть вывезенных украинских детей в их семьи.