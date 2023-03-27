Максакова заявила, что Казарновская профнепригодна уже много лет

По мнению оперной певицы Марии Максаковой, ее коллега Любовь Казарновская, которая также исполняет оперу, профнепригодна.

Оперная дива Мария Максакова раскритиковала вокальные данные своей коллеги Любови Казарновской, заявив, что та уже не может работать.

Максакова недоумевает, что Казарновскую зовут в жюри различных музыкальных конкурсов.

Мария убеждена, что в настоящее время Любовь лишь пользуется былой славой, так как работать полноценно не в состоянии на протяжении многих лет.

30 лет назад Казарновская выступала на ура, но после ее голос стал пугать поклонников, так как в нем не осталось былой красоты.