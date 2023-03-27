Зеленский встречается с Орландо Блумом, чтобы обсудить будущее украинских детей
12:10 2023-03-27
Президент Украины Владимир Зеленский и британский актер и посол ЮНИСЕФ Орландо Блум указали на серьезные последствия конфликта для миллионов детей в стране.
«Война разрушает детство украинских детей», — заявил Зеленский в опубликованном в понедельник видео встречи с Блумом.
По его словам, в стране были повреждены или разрушены тысячи школ.
«Почти 2,7 млн украинских школьников вынуждены учиться онлайн или в смешанной форме», — сказал украинский президент.
Дети и подростки на Украине подвергаются риску развития депрессии, тревоги и других проблем с психическим здоровьем.
Опубликовано: Тарас Медведев