Зеленский встречается с Орландо Блумом, чтобы обсудить будущее украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский и британский актер и посол ЮНИСЕФ Орландо Блум указали на серьезные последствия конфликта для миллионов детей в стране.

«Война разрушает детство украинских детей», — заявил Зеленский в опубликованном в понедельник видео встречи с Блумом.

По его словам, в стране были повреждены или разрушены тысячи школ.

«Почти 2,7 млн украинских школьников вынуждены учиться онлайн или в смешанной форме», — сказал украинский президент.

Дети и подростки на Украине подвергаются риску развития депрессии, тревоги и других проблем с психическим здоровьем.