Тодоренко назвала мерзким Дмитриенко, выбывшего из шоу Маска

Регина Тодоренко, будучи одним из членов жюри в проекте "Маска" заявила, что артист, скрывающийся в наряде Вороны, казался ей мерзким.

Члены жюри шоу "Маска" выяснили, что под маской Вороны скрывался молодой артист Ваня Дмитриенко.

Регина Тодоренко решила поделится откровениями с певцом, признавшись, что 3 выпуска ненавидела его персонажа, считая мерзким.

Дмитриенко заявил, что рад тому, что смог участвовать в проекте, несмотря на многочисленные сложности, связанные с этим.

Ранее сообщалось, что молодой исполнитель тепло отзывался о Филиппе Киркоровом, который также числится среди судей "Маски", называя его "мудрым мужиком".